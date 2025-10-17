Гениалната тайна на любимите печени картофи на Принцеса Даяна

Принцеса Даяна предпочитала печените си картофи, приготвени с яйчен белтък вместо с олио.

Бивш кралски готвач споделя, че една тайна съставка помага да им се придадат най-хрупкавите краища и мека вътрешност.

Методът на готвача Дарън Макгрейди използва разбити яйчни белтъци и червен пипер за хрупкави, златисти картофи.

Сред любимите ястия на Даяна са пълнените чушки и суфле от палачинки за десерт.

През последните няколко години готвачът Дарън Макгрейди споделя задкулисни подробности от своята 15-годишна кариера като готвач на британското кралско семейство – включително поглед към обичайните хранителни навици и любимите ястия на Даяна. Всъщност, както наскоро сподели Макгрейди, именно нейното предпочитание да избягва повечето мазнини го е довело до друг начин за приготвяне на печени картофи.

Въпреки че Макгрейди не изложи точна рецепта за своя иновативен подход към класическото ястие, той споделя каква е била тайната му съставка: яйчен белтък. Вместо да овалва картофите с олио и подправки, Макгрейди ги е овалвал с яйчен белтък и голяма доза червен пипер за цвят и подправка.

За да изпробвате нискомаслената вариация у дома, можете да използвате рецепта като нашите вкусни Хрупкави печени картофи на фурна за ориентир и да замените олиото с малко яйчен белтък. Ще трябва да започнете, като разбиете яйчните белтъци, докато станат на пяна, вместо да са течни, което ще улесни процеса на овалване. Разрежете 1,5 фунта (около 680 гр.) малки картофи Юкон Голд на половина и ги овàлвайте в сместа от яйчен белтък заедно с препоръчания от Макгрейди червен пипер, плюс сол, черен пипер и любимите ви билки. Ако имате време, прехвърлете картофите в цедка, за да може да се отцеди излишният яйчен белтък. Тази допълнителна стъпка помага на белтъците да прилепнат по-добре към кората и също така помага да се предотврати задушаването.

След това е време за печене. Препоръчваме да загреете фурната до 425 градуса по Фаренхайт (218∘C). Разпределете картофите равномерно в тавата и печете около 15 минути или докато картофите омекнат и започнат да покафеняват.

Макгрейди също отбеляза, че често е сервирал картофите до печено пиле без кожа, но нейните синове, Уилям и Хари, предпочитали традиционното приготвяне на печени картофи, овалвани в олио. (Ние обожаваме нашите Хрупкави английски печени картофи за класическа гарнитура.) Въпреки че използването на яйчен белтък е лесен, нискомаслен вариант на класическото приготвяне, заслужава да се отбележи, че използването на олио върху картофите също може да бъде здравословен избор. Независимо дали избирате зехтин, рапично или масло от авокадо, използването на каквото и да е олио, което държите в килера, може да бъде чудесен начин да получите тези характерни хрупкави краища и дори да добавите няколко ползи за здравето към чинията си.

Можем само да си представим каква чест е било да се готви за Даяна и да се прекарва време с нея в кралските кухни. За наш късмет, Макгрейди споделя и своя опит от първата си среща с нея, както и какви храни е яла редовно и каква е била наистина зад затворени врати.

„Спомням си първия път, когато срещнах Принцеса Даяна“, казва Макгрейди във видеото. „Бях в замъка Балморал и работех в сладкарската кухня… помагах за приготвянето на ябълкови пайове. Вдигнах поглед и точно зад [сладкаря] беше тя. Просто стоях там. Мисля, че „здравей“ и „довиждане“ е всичко, което си спомням да съм казал.“

Що се отнася до ястието, което Макгрейди казва, че е поръчвала най-често: пълнени чушки. Едно просто ястие за една принцеса, може би, но е такова, което Макгрейди кара да изглежда абсолютно апетитно, особено когато го сервира върху сос от пушени домати и чушки. Макгрейди си спомня и дни, когато Даяна може да слезе до кухнята, за да зададе въпрос и да си вземе чаша кафе. Виждайки, че Макгрейди е зает, тя му предлага да направи чаша и за двамата. „Там беше принцесата, която ми правеше кафе“, спомня си Макгрейди с усмивка.

За да се насладите на тези печени картофи по начина, по който би го направила, опитайте да ги сервирате заедно с равностойно хрупкаво печено пиле, а след това завършете ястието с пухкаво суфле от палачинки – нейният любим десерт, според Макгрейди.

Интересно е как дори малка промяна в приготвянето може да доведе до толкова различен резултат, нали? Бихте ли опитали да замените олиото с яйчен белтък за следващата си порция печени картофи?

Четете още: 7 ключови витамини и минерали, които получавате от морковите