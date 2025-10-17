Рияд преговаря с Вашингтон за отбранителен пакт

Саудитска Арабия обсъжда споразумение за отбрана с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, подобно на пакта между Съединените щати и Катар от миналия месец, в който е заложено всяка атака срещу държавата от Персийския залив да се разглежда като заплаха за американския „мир и сигурност“. Рияд се надява, че сделката може да бъде сключена когато престолонаследникът Мохамед бин Салман, който дефакто управлява кралството, посети Белия дом през ноември. Очакванията са пактът да бъде „стабилена“ и да включва засилено военно и разузнавателно сътрудничество, твърдят запознати с въпроса лица.

Високопоставен служител от администрацията на Тръмп посочи, че „има дискусии за подписване на нещо, когато престолонаследникът дойде, но подробностите са в процес на уточняване.“ Белият дом и Държавният департамент отказаха да коментират подробности за потенциалната сделка.

От американското външно ведомство заявиха, че сътрудничеството на Съединените щати в областта на отбраната с кралството е „здрава основа“ за американската регионална стратегия. И че Вашингтон е „ангажиран със сигурността на региона и ще продължи да работи със саудитското кралство за разрешаване на конфликти, насърчаване на регионалната интеграция и отказ на безопасно убежище на терористи“.

Принц Мохамед ще отиде в САЩ само седмици след като Тръмп подписа изпълнителна заповед, в която се посочва, че Вашингтон ще отговори на всяка атака срещу Катар, като предприеме всички „законни и подходящи мерки – включително дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни“. Заповедта бе провокирана от изстреляните през септември ракети от Израел по Доха, насочени към политическите лидери на „Хамас“, шокирали богатите на суров петрол държави от Персийския залив, които смятат американците за гарант за сигурността си.

Рияд, който отдавна се стреми към отбранителен пакт с Белия дом, прекара месеци в преговори по темата с администрацията на предшественика на Тръмп – Джо Байдън, като се предвиждаше успоредно със споразумението да се нормализират и отношенията си с Израел. Тези усилия обаче бяха осуетени от атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. и войната в Газа.

Принц Мохамед, който обвини Тел Авив в извършване на геноцид в Ивицата, ясно заяви, че кралството ще нормализира отношенията си само ако бъде създадена палестинска държава – изискване, на което израелският премиер Бенямин Нетаняху категорично се противопоставя. Преговорите с администрацията на Тръмп продължават – за осигуряване на самостоятелен пакт за отбрана със Съединените щати, който може да се осъществи чрез споразумение или изпълнителна заповед.

Фирас Максад – управляващ директор за Близкия изток и Северна Африка в базираната във Вашингтон Eurasia Group, очаква напредък по въпросите на отбраната и сигурността и подобно засилен сътрудничество е от първостепенно значение, защото принц Мохамед продължава с плановете си да инвестира трилиони долари за развитието на кралството.

„Те искат Катар плюс“, коментира Кирстен Фонтенроуз – бивш старши директор за Персийския залив в Съвета за национална сигурност по време на първия мандат на Тръмп. Тя отбеляза, че Рияд има списък със заявки за обществени поръчки в областта на отбраната, включително изтребители F-35 и сделката може да включва съвместни проекти за противодействие на безпилотни заплахи, като например дронове.

Хюсеин Ибиш – старши учен в Института на арабските държави от Персийския залив във Вашингтон обаче предупреждава, че желанието на щатската администрация да нормализира дипломатическите отношения на Саудитска Арабия с Израел може да се окаже препъни камък.

Принц Мохамед, който е изградил силни отношения със стопанина на Белия дом и зет му Джаред Къшнър, ще направи първото си посещение в Съединените щати от 2018 г. насам, от времето на първия мандат на Тръмп.

Саудитска Арабия е сред най-големите купувачи на американски оръжия. Вашингтон пък обяви при посещението на американския лидер в региона през май оръжейна сделка с Рияд за 142 милиарда долара – двойно повече от бюджета за отбрана на Рияд за 2024 година. Белият дом я определи като най-голямата сделка за отбрана в историята, заявявайки, че тя ще включва военновъздушни и космически устройства, противоракетна отбрана и морска и гранична сигурност.

Но през последните 15 години саудитското кралство, подобно на други държави от Персийския залив, става все по-загрижено за ангажимента на американците към региона и непредсказуемостта на политиките им.

По време на първия мандат на Тръмп Съединените щати не направиха кой знае какво, за да отговорят на ракетна атака и атака с дронове през 2019 г., за която бе обвинен Иран, която удари сърцето на саудитската петролна инфраструктура и спря временно половината от добива на суров петрол на кралството. Преди седмици пък израелският удар, насочен срещу политическите лидери на „Хамас“ в Катар, където се намира най-голямата американска военна база в региона, шокира страните от Персийския залив. Катар беше въвлечен и в 12-дневната война между Израел и Иран през юни, когато Техеран изстреля ракети по американската база в отговор на бомбардировките на ядрените обекти на ислямската република от Тръмп.

През септември Саудитска Арабия подписа пакт за „стратегическа взаимна отбрана“ с Пакистан – държава, притежаваща ядрено оръжие, показвайки на Вашингтон и Израел, че че кралството е готово да диверсифицира съюзите си за сигурност, за да засили възпиращата си система.

„Това определено беше сигнал“, коментира Максад. И уточни, че за всички е ясно, че „няма алтернатива на американската архитектура за сигурност в региона, но има начини да се запушат дупките и да се подобрят контурите.“