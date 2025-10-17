РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Основателят на Zara – Амансио Ортега, купува склад във Великобритания за 107.5 млн. щ.д.

Основателят на Zara - Амансио Ортега, купува склад във Великобритания за 107.5 млн. щ.д.

Инвестиционното дружество на основателя на Zara – Амансио Ортега, Pontegadea Inversiones, се е съгласило да придобие склада на PLP в Кноусли, Великобритания, близо до Ливърпул, за 81 милиона британски лири (107.5 милиона долара), съобщи сайтът за недвижими имоти Place North West.

Основателят на Zara - Амансио Ортега, купува склад във Великобритания за 107.5 млн. щ.д.

Складът с площ 850 000 квадратни фута (78 967 квадратни метра) е бил нает от Amazon от 2022 г., според уебсайта на PLP. През 2023 г. инвестиционното дружество на Ортега купи логистичен център на Amazon в Дъблин, Ирландия, за 245 милиона долара.

Основателят на Zara - Амансио Ортега, купува склад във Великобритания за 107.5 млн. щ.д.

Във Великобритания през юли Pontegadea Inversiones придоби 49% дял в бизнеса с пристанища на Brookfield.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени