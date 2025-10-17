Основателят на Zara – Амансио Ортега, купува склад във Великобритания за 107.5 млн. щ.д.

Инвестиционното дружество на основателя на Zara – Амансио Ортега, Pontegadea Inversiones, се е съгласило да придобие склада на PLP в Кноусли, Великобритания, близо до Ливърпул, за 81 милиона британски лири (107.5 милиона долара), съобщи сайтът за недвижими имоти Place North West.

Складът с площ 850 000 квадратни фута (78 967 квадратни метра) е бил нает от Amazon от 2022 г., според уебсайта на PLP. През 2023 г. инвестиционното дружество на Ортега купи логистичен център на Amazon в Дъблин, Ирландия, за 245 милиона долара.

Във Великобритания през юли Pontegadea Inversiones придоби 49% дял в бизнеса с пристанища на Brookfield.