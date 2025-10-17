РЕГИСТРИРАЙ СЕ
В София ще обновят 4 болници за над 1.2 млн. лева

Заместник-председателят на Столичния общински съвет Ваня Тагарева и заместник-председателят на Комисията по здравеопазване и социална политика Антон Койчев, предложиха да се направят инвестиции за 1 220 000 лева в четири многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ) в столицата, информират от БТА.

Обновяването на лечебните заведения ще включва цялостни ремонти, подмяна на ВиК мрежите, закупуване на медицинско оборудване и апаратура и осигуряване на пособия за дейности в областта на онко-гинекологията. Предложението предстои да бъде гласувано в ресорната комисия през идната седмица.

Ето ги и болниците, които ще бъдат финансирани от Общината:

  • Първа Университетска многопрофилна болница „Св. Йоан Кръстител“ – 450 000 лева за ремонт на отделението по анестезиология и интензивно лечение, доставка на медицинско и офис оборудване, обзавеждане и закупуване на специализирана апаратура.
  • Втора МБАЛ – София – 120 000 лева за ремонт на централната канализация.
  • Четвърта МБАЛ – София – 150 000 лева за закупуване на апаратура, свързана с онко-гинекологията.
  • МБАЛ „Княгиня Клементина“ – 500 000 лева за цялостен ремонт и оборудване на Отделението по детски болести.

Вностителите на предложението коментират, че проектите са важни за модернизирането на болниците. Освен това техните директори заявяват, че така ще се подобри и обслужването на пациентите, и обучението на нови кадри.

