Делото срещу кмета на Варна е политически мотивирано, ЕС трябва да спре средствата за България по ПВУ, настояват от „Обнови Европа“

Групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент определи делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев като политически мотивирано и настоя средствата за България по Плана за възстановяване и устойчивост да бъдат изцяло спрени. Това става ясно от изказване на говорителя на групата Винсент Стюър на пресконференция в Страсбург, предаде БТА.

Стюър посочи, че случаят с Коцев е част от „по-широки действия, свързани с овладяването на държавата“ и обвини българските институции, че използват антикорупционните механизми като политическо оръжие. „Обнови Европа“ призова за освобождаването на варненския кмет, преразглеждане на делото и замразяване на плащанията по второто искане на България по Плана за възстановяване и устойчивост.

Следващата сряда Европейският парламент ще обсъди темата „Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България“. Поводът е отказът на Софийския апелативен съд да освободи Коцев – шесто поредно решение по случая.

По темата се изказа и говорителят на групата „Европейски консерватори и реформисти“ Стивън Джоунс, който отбеляза, че партия „Има такъв народ“– част от ЕКР, подкрепя стабилността на българското правителство. Той обаче изрази тревога от присъствието на представители на „Възраждане“ в Европейския парламент, тъй като партията има споразумение за стратегическо сътрудничество с руската „Единна Русия“.

Европейската комисия потвърди, че е получила писмо от „Обнови Европа“, обвързващо случая с варненския кмет с изплащането на средства по ПВУ, но по-късно уточни, че между двата въпроса няма пряка връзка. Междувременно Комисията даде предварително одобрение за плащане към България, но предложи временно отлагане на част от средствата заради неизпълнена реформа на антикорупционната комисия.