Затвор за иманяри от Полша, търсили съкровища в местността Рупите

Затвор за полски иманяри търсили и държали археологически обекти в Рупите

Окръжната прокуратура в Благоевград е приключила дело за незаконно държане на археологически предмети и търсенето на такива от поляците Б. М. и Г. П., които с определение на съда са признати за виновни, съобщават от държавното обвинение.

Б. М. е осъден на 9 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок, като трябва да заплати глоба от 3000 лева, а неговият съучастник получава 6 месеца затвор, отново с 3-годишен изпитателен срок.

Случаят е от май т. г., когато двамата били хванати на югозападния склон на Кожух планина, в местността Рупите да търсят ценни археологически предмети с метални детектори.

Органите на реда открили, че в паркиран наблизо лек автомобил Б.М. противозаконно държал метален детектор, който не бил регистриран съгласно установения ред в Министерството на културата.

У двамата мъже били открити монети от късноримско, римско и елинистическо монетосечение, които също не били идентифицирани и регистрирани по надлежния ред.

Б.М. и Г.П. са се признали за виновни за извършените от тях престъпни деяния.

