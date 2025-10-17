Nestlé съкращава 16 000 работни места в световен мащаб заради автоматизация

Швейцарският гигант в производството на храни Nestlé ще съкрати около 16 000 работни места по света през следващите две години като част от план за намаляване на разходите и повишаване на ефективността чрез автоматизация. Около 12 000 от съкращенията ще засегнат офис служители, а останалите 4000 – производството и логистиката, което представлява близо 6% от персонала на компанията.

Новият главен изпълнителен директор Филип Навратил заяви, че „светът се променя, а Nestlé трябва да се променя по-бързо“, дори това да изисква трудни решения. Компанията вече използва изкуствен интелект и автоматизация в различни свои дейности.

Решението идва след вътрешни сътресения, включително освобождаването на предишния CEO Лоран Фрекс през септември. Въпреки съкращенията швейцарският гигнт отчита ръст на продажбите от 4.3% през третото тримесечие и запазва плановете си за инвестиции.

Акциите ѝ поскъпнаха с 7.6% след обявяването на новината.