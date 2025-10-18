S&P понижи изненадващо кредитния рейтинг на Франция заради дълговото бреме

Международната рейтингова агенция S&P Global („Стандард енд Пуърс“) понижи с една степен – до „А+“ кредитната оценка на Франция на 17 октомври в изненадваща актуализация за втората по големина икономика в еврозоната, предупреждавайки, че политическата нестабилност излага на риск усилията на правителството да сложи в ред финансите си. Основният мотив на експертите са очакванията им, че дългът на Петата република ще нарасне по-бързо от предвиденото през следващите години, което оказва натиск върху бюджетните планове на премиера Себастиан Льокорню.

„Стандард енд Пуърс“ е третата рейтингова агенция, намалила в рамките на по-малко от месец кредитната оценка на Франция, при това – само дни след като Льокорню си осигури крехка подкрепа за сметка на отказа от предложената от френския президент Еманюел Макрон реформа на пенсионната система.

Понижавайки кредитния рейтинг на второто по големина стопанство на еврозоната „AA-“ на „A+“ със стабилна перспектива, агенцията посочва, че очаква страната да успее да постигне целта си за бюджетен дефицит от 5.4% за тази година. Но „при липсата на значителни допълнителни мерки за намаляване на недостига, бюджетната консолидация през прогнозния хоризонт (на S&P) ще бъде по-бавна от предишните предвиждания“, предупредиха експертите в късните вечерни часове на 17 октомври.

С разширяването на спреда между доходността на френските и германските облигации през последните седмици, орязването на рейтинга вероятно ще увеличи допълнително разходите по френските задължения. „Стандард енд Пуърс“ заяви, че очаква държавният дълг да достигне 121% от БВП през 2028 г., в сравнение със 112% от БВП в края на миналата година. Агенцията смята, че условията в страната ще останат несигурни преди дългоочакваните президентски избори през 2027 година.

Франция беше потопена в политическа криза, след като през юни 2024-а президентът Макрон свика изненадващо предсрочни избори и ги загуби, без да постигне ясно мнозинство в парламента. Льокорню е четвъртият му министър-председател след като предшествениците му бяха отстранени от опозиционни групи поради разногласия за начинитеу, по които Париж трябва да се справи с нарастващия публичен дълг.

Льокорню – близък съюзник на Макрон – подаде оставка от поста премиер и беше преназначен в рамките на една седмица, което подчертава задълбочаващата се политическа нестабилност във Франция. Той оцеля след първия си вот на доверие на 16 октомври благодарение на левоцентристката Социалистическа партия, по-голямата част от чийто законодатели се въздържа при гласуването. Цената на резултатът обаче беше спирането на забележителната структурна реформа на Макрон за пенсиите. Замразяването ще струва 400 милиона евро през 2026 г. и 1.8 милиарда евро през следващата година.

Преди вота в четвъртък Льокорню проведе дебати с опозиционните партии и ги прикани да позволят на правителството му да приеме бюджет, който да намали дефицита под 5% през 2026-а. Премиерът призова законодателите да преговарят за предложения от него пакет от 30 милиарда евро за повишаване на данъците и съкращения на разходите, вместо да продължат да атакуват управлението му.

„Стандард енд Пуърс“ посочва, че изборите през 2027 г. „хвърлят съмнение“ върху това дали Франция ще може да приложи мерки за фискална консолидация в средносрочен план и дали ще постигне целевите 3% от БВП за бюджетния си дефицит до 2029 г., каквото обещание пое пред Брюксел.

В отговор на понижаването на рейтинга, френският финансов министър Ролан Лескюр коментира, че „е колективна отговорност на правителството и парламента да приемат бюджет, който отговаря на заложената цел (5.4%) преди края на 2025 година“.

Десетгодишните френски държавни облигации приключиха седмичната си търговия с доходност от 3.36% срещу 2.58% за аналогичните по срочност германски дългови книжа, които са базови за еврозоната.