Зеленски не получи обещание за далекобойни ракети от Тръмп, но двамата обсъдиха нови мирни инициативи

Украинският президент Володимир Зеленски не успя да получи исканото обещание за доставка на далекобойни ракети по време на срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп, предаде БНР. Срещата, третата между двамата тази година, се проведе на фона на оптимизма на Тръмп, след като той посредничи за прекратяване на огъня в Близкия изток.

„Казах и на Зеленски, и на Путин, че е време убийствата да спрат“, заяви американският президент, който потвърди и плановете си за среща с руския лидер Владимир Путин в Будапеща – договорена по време на телефонен разговор миналата седмица.

За искането на Киев за крилати ракети „Томахоук“, Тръмп бе уклончив: „Не е лесно за нас да ги дадем… говорим за много мощни оръжия. Да се надяваме, че няма да се наложи да ги използват.“

Зеленски от своя страна посочи, че Украйна няма да разчита единствено на ракети в отбраната си и намекна за възможна размяна – изпращане на украински дронове в САЩ в замяна на оръжия с голям обсег. Американският държавен глава оцени високо украинското производство на безпилотни апарати и заяви, че Вашингтон има интерес към тях.

На пресконференцията след срещата украинският президент подчерта, че темата за ракетите остава отворена и че САЩ не искат ескалация на конфликта. Той допълни, че е обсъдил с Тръмп и неговия диалог с Москва, изразявайки надежда, че американският президент ще използва влиянието си, за да спре войната.

Пред Зеленски Тръмп потвърди за предстояща среща с Путин в Унгария

„Отворени сме за двустранна или тристранна среща за прекратяване на войната“, каза Зеленски.

