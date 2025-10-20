От общ интерес е да задълбочим икономическото си сътрудничество, обяви Желязков пред унгарския президент

България и Унгария развиват отлични приятелски отношения, основани на дълбоки исторически връзки и традиции. Наш общ интерес е да задълбочим двустранното икономическо сътрудничество, включително в стратегически области като инвестициите, транспорта, иновациите и високите технологии. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с унгарския президент Тамаш Шуйок, която се проведе в Министерския съвет.

Според министър-председателя е ключово да бъдат използвани всички възможности, които предоставя единният европейски пазар. Президентът Тамаш Шуйок приветства двустранното сътрудничество между България и Унгария и открои значението на членството ни в

еврозоната, като освен това изрази подкрепа за присъединяването ни към ОИСР – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Желязков и Шуйок обсъдиха и партньорството в енергийната област и теми от сферата на регионалната сигурност. Във фокуса на разговори им бяха също предизвикателствата пред страните от Централна и Източна Европа и континента като цяло. Подчертано беше стратегическото значение на европейската интеграция на Западните Балкани.

Министър-председателят Росен Желязков благодари на унгарската страна за подкрепата за Шенген и отбеляза усилията на България по охраната на външната за ЕС граница. Той открои и сътрудничеството ни с Турция по темата, както и отчетения сериозен спад на миграционния натиск.

Сред обсъжданите теми бе и войната в Украйна, като премиерът Желязков изтъкна значението на домакинството на Унгария за срещата между Тръмп и Путин. Той подчерта, че за нас е най-важно войната да спре максимално бързо на база на трайни и устойчиви решения. От своя страна Тамаш Шуйок заяви, че спирането на войната в Украйна е от общ интерес за всички.