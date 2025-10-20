С 18.6% се покачват таксиметровите тарифи в София

Комисията по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет е постигнала съгласие по изработването на методика за определяне на минималните и максималните цени на таксиметровите услуги, съобщи председателят й Иван Таков, цитиран от БТА.

„Проведохме заседание, на което разгледахме различните искания от таксиметровия бранш – за 20%, 44% и дори 100% увеличение. Заедно с колегите стигнахме до решение, което е лесно измеримо и обединява представителите на сектора“, обясни Таков.

По думите му методиката се основава на три критерия – инфлацията за последните пет години, минималната работна заплата и цените на горивата. На база на тези показатели е изчислено увеличение от 18.6 процента.

„За първи път след десет години настоявания стигаме до основния резултат – въвеждане на методика за определяне на тарифите“, заяви председателят на “Съюз Такси” Кирил Ризов.

Той обясни, че ако бъде приета официално методиката, то цената ще скочи от 1.20 лв. на 1.43 лв. за дневна и от 1.39 лв. на 1.65 лв. за нощна тарифа.

Очаква се предложението да се внесе за гласуване на предстоящото заседание на транспортната комисия в четвъртък (23 октомври).