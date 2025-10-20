Пожар на летището в Дака нанесе щети за над 1 млрд. долара

Една от най-важните икономически опори на Бангладеш – шивашката индустрия, понесе тежък удар, след като мащабен пожар изпепели товарен комплекс на международното летище „Хазрат Шахджалал“ през уикенда. По предварителни оценки щетите може да надхвърлят 1 милиард долара съобщава в. „Индипендънт“.

Огънят избухнал в събота следобед и обхванал складове, в които са съхранявани вносни суровини, готови за износ облекла и мостри на изделия. Операцията по гасенето е продължила повече от 27 часа. Властите временно бяха спрели всички дейности на летището, докато армията, военноморските и военновъздушните сили овладеят положението.

Инцидентът е третият голям пожар в Бангладеш само за седмица. Миналия вторник пламъци обхванаха шивашка фабрика и съседен химически склад в Дака, отнемайки живота на най-малко 16 души и ранявайки други, а в четвъртък огнената стихия унищожи друга седеметажна фабрика.