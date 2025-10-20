Прокуратурата в Хасково погна "нашенец" за контрабанда на марихуана

Окръжната прокуратура в Хасково обвини 32-годишния В. А. в това, че се опитал да пренесе през ГКПП „Капитан Петко Войвода” в Гърция високорисково наркотично вещество, което след направения полеви наркотест реагирало на марихуана, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение. Теглото на наркотика е над 25.5 килограма на стойност над 410 000 лева.

В. А. се движил към южната ни съседка, като бил сам в автомобила. След извършената митническа проверка, служителите открили зелената тревиста маса, скрита във фабрично монтираните в автомобила 5 бутилки за газ-метан.

32-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои спрямо него Окръжната прокуратура в Хасково да внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.