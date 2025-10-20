Проблемът в цяла България е несъответствието между кадастралните и специализираните карти, обяви главният архитект на София Богдана Панайотова, цитирана от БТА, по време на извънредното заседание на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика в Столичния общински съвет, посветено на казуса с Боянското блато.

То бе свикано след като на 9 октомври общински съветници внесоха молба от сдружение „Защита на Боянското блато“ за разглеждане и предотвратяване на застрояването в местност Гърдова глава и спасяване на Боянското блато като екосистема.

На заседанието освен главния архитект на Столична община арх. Богдана Панайотова, участва и директорът на „Софияплан“ арх. Жоржета Рафаилова, главният архитект на район „Витоша“ Павел Янев и кметът на района – арх. Зарко Клинков.

Преди началото на заседанието граждани протестираха пред сградата на Столичната община срещу застрояването на Боянското блато. Протестът бе организиран от сдружение „Защита на Боянското блато“.

Главният архитект на София арх. Богдана Панайотова коментира, че предвид, че има грешка в кадастъра, т.е. в него няма воден обект, то абсолютно спешно ще трябва да започне нанасянето му първо в специализираната карта.

Тя добави, че поради явна очевидна фактическа грешка е възможно да се издаде заповед за служебна промяна и служебно възлагане на подробния устройствен план (ПУП) в частта, която обхваща заливните площи на водния обект. По думите й след издаване на такава заповед следва спиране на прилагането на плана в тази част, което означава, че там строителство не може да започне.

В същото време блатото ще се нанесе като воден обект, ще се направи процедурата и то ще бъде урегулирано в имоти със съответния план по него, обясни още арх. Панайотова.

От друга страна тя обяви, че не знае дали е възможно строителството, което е разрешено, да се счита за незаконен строеж, за да започне процедура за неговото спиране. „Нищо не е в моите правомощия в момента“, заяви арх. Панайотова.

„Опитахме се да направим максималните възможни по закон усилия това блато да добие своя статут“, подчерта директорът на „Софияплан“ Жоржета Рафаилова. Тя добави, че Законът за кадастъра и имотния регистър има много пороци и най-страшният от тях е, че се занимава с отразяване само на сгради, а не на строежи по смисъла на Закона за устройство на територията.

Според Рафаилова е важно да се направят корекции в текстовете на Закона за кадастъра, но освен това и да се приеме необходимата подзаконова нормативна уредба, така че специализираните карти, които се изработват за нуждите на градоустройственото планиране, и те да добият онази правна стойност, която има кадастралната карта.

Кметът на район „Витоша“ арх. Зарко Клинков обяви, че още днес ще внесе предложение за промяна на Общия устройствен план спрямо параметрите на блатото.

Адв. Веселин Тончев от сдружение „Защита на боянското блато“ припомни, че през 2021 г. са подали искане за защита на Боянското блато, което като съдържание в голяма степен се препокрива с настоящата им молба. Освен това са внесли подписка в Столичната община с 1500 подписа, така че да се извършат регулационни изменения и изчезналото през 2007 г. блато от общия устройствен план отново да се възстанови.

За целта от сдружението са представили топографски карти, сателитни снимки и архивни кадастрални планове на Столичната община, в която блатото е отбелязано.

Адвокат Тончев предупреди, че има реален риск, докато текат различните процедури в различните администрации, мястото да се застрои. Проблем би било и ако блатото бъде обградено от строителство от всички места. Така то ще бъде унищожено като екосистема и ще загуби защитната си функция – да спасява от наводнения всички имоти, които са на север от него, обясни Тончев.