На фона на протест, изслушват главния архитект на София за застрояването край Боянското блато

Столичната комисия по архитектура и устройство на територията изслушва главния архитект на София Богдана Панайотова за застрояването на местността около Боянското блато. Междувременно граждани се събраха на протест пред Столичната община, за да изразят недоволството си от застрояването в района. Инициативата е организирана от сдружението „Защита на Боянското блато“.

Протестиращите носят плакати с надписи „Искам да живея в зелена, а не в презастроена държава, „Живот, а не бетон“.

На 18 октомври омбудсманът Велислава Делчева сезира кмета на София Васил Терзиев, главния архитект на Столична община Богдана Панайотова и председателя на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика на Столичния общински съвет Севделина Петрова с настояване за предприемане на незабавни действия и изготвяне на становище за предотвратяване на застрояването на Боянското блато и спасяване на неговата екосистема.

