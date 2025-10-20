Русинова сигурна за градски прокурор на София

Временната административна ръководителка на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е сигурен кандидат за титуляр в поредния конкурс за поста. Единственият й съперник е следователят Бойко Атанасов – многократен участник без шансове в процедури за избор на съдебни началници предвид градения имидж на борец срещу статуквото.

Предходната процедура за поста беше отворена през пролетта с оглед пенсионирането на Илиана Кирилова. Участие записа само прокурорът от Върховната касационна прокуратура Ангел Илиев, който впоследствие се отказа без смислено обяснение. Прокурорската колегия пък назначи за изпълняваща функциите Русинов, която по това време оглавяваше столичната апелативна прокуратура.

Името на Емилия Русинова беше замесено в корупционните мега скандали „Осемте джуджета“ и „Хемусгейт“. Бившата съпруга на Петьо Петров – Еврото, Любена Павлова заявява в свой разпит, че Емилия Русинова е била „от редовните контрагенти“ на Еврото и чест гост в скандалния ресторант. Друг защитен свидетел по делото също сочи Русинова като зависима от петров.

Начело на апелативната прокуратура пък Русинова отстрани тримата прокурори, работещи по делото за източването на 54 милиона лева от строежа на автомагистрала „Хемус“. Един от прокурорите, Ивайло Занев обясни отстраняването си с уличаването му в негативно отношение към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов при разпит на Бойко Рашков. Занев и екипът му са отстранени в края на разследването, след което приемниците им свалят обвиненията за престъпна група, а делото срещу повечето обвиняеми е прекратено.