Помощи по de minimis за производителите на оранжерийни зеленчуци

Производителите на оранжерийни зеленчуци ще получат държавна помощ от по 8000 лева на хектар.

Това съобщават от Държавен фонд „Земеделие“.

Помощта е по схемата de minimis и до 10 ноември земеделците, които имат право да я получат, трябва да подадат заявление.

Стопаните, произвеждащи оранжерийна продукция, картофи, тютюн, култивирани гъби и маслодайна роза могат да кандидатстват за подпомагане по de minimis.

Най-големи са сумите за отопляемите оранжерии – 8000 лева на хектар. По 4000 лева на хектар ще получат неотопляемите оранжерии. Производителите на картофи могат да разчитат на 1530 лева, а на рози – на 1800 лева на хектар.

По 16 лева на квадратен метър ще има за производителите на гъби и по 600 лева на хектар – за тютюн.

За да имат право на подпомагане, стопаните трябва да са регистрирани земеделски производители, а тези на рози и тютюн – и да са вписани в специализираните регистри за тази година.

Максималният размер на помощите de minimis за всеки земеделски стопанин не може да надхвърля 50 000 евро за три години, припомнят от Държавен фонд „Земеделие“.