Помощи по de minimis за производителите на оранжерийни зеленчуци

Производителите на оранжерийни зеленчуци ще получат държавна помощ от по 8000 лева на хектар.

Това съобщават от Държавен фонд „Земеделие“.

Помощта е по схемата de minimis и до 10 ноември земеделците, които имат право да я получат, трябва да подадат заявление. 

Стопаните, произвеждащи оранжерийна продукция, картофи, тютюн, култивирани гъби и маслодайна роза могат да кандидатстват за подпомагане по de minimis.

Най-големи са сумите за отопляемите оранжерии – 8000 лева на хектар. По 4000 лева на хектар ще получат неотопляемите оранжерии. Производителите на картофи могат да разчитат на 1530 лева, а на рози – на 1800 лева на хектар. 

По 16 лева на квадратен метър ще има за производителите на гъби и по 600 лева на хектар – за тютюн. 

За да имат право на подпомагане, стопаните трябва да са регистрирани земеделски производители, а тези на рози и тютюн – и да са вписани в специализираните регистри за тази година. 

Максималният размер на помощите de minimis за всеки земеделски стопанин не може да надхвърля 50 000 евро за три години, припомнят от Държавен фонд „Земеделие“.  

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

