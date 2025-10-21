Българите в трудоспособна възраст са над 3.7 милиона

В България населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2024 година е общо 3.765 млн. души, което представлява 58.5% от населението. Мъжете представляват 1.970 млн. души от населението, а жените са по-малко с около 170 000 (1.795 милиона). Такава информация изнесе заместник-председателят на Националния статистически институт (НСИ) Свилен Колев по време на конференцията „Европа е с мен“, цитиран от БТА.

За изминалата година хората над трудоспособна възраст са 1.7 млн. души (26.4%), а под трудоспособна възраст са 971 000 души (15.1 процента).

Общо населението в България към 2024 г. е 6.437 милиона, което в сравнение с 2023 г. е по-малко с 8121 души. Освен това за 40 години или в сравнение с 1984 г. се отчита, че населението на България се е стопило с 2.512 милиона души, отчете още Колев.

Според данните от националната статистика безработицата в страната продължава да е сред най-ниските в ЕС, като към август тя е 3.6 процентни пункта. По време на форума бе представена статистика и че за второто тримесечие на 2025 г. икономически неактивните българи на възраст между 15 и 64 години са над 1 милион.

Сред препоръките на НСИ за повишаване на заетостта са политики и програми, насочени към жени в отпуск за отглеждане на дете с оглед поддържане на ниво на квалификация за периода извън активното участие в пазара на труда. Друга препоръка е осигуряване на стимули за завръщане на българите от чужбина.