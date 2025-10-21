Германските власти съобщиха във вторник (21 октомври), че разследването за рязкото повишаване на цените на електроенергията по време на периоди на ниско производство от възобновяеми източници в края на 2024 г. не е открило доказателства за пазарни манипулации от страна на големите енергийни производители.

Проверките започнаха след твърдения, че някои енергийни компании умишлено са задържали доставки по време на т.нар. „Dunkelflaute“ – периоди на тъмно и безветрено време – през началото на ноември и средата на декември, когато слънчевата и вятърната енергия са спаднали рязко.

През тези периоди цените на едро за електроенергия са се повишили над 300 евро за мегаватчас, в сравнение със средно 79 евро/MWh за 2024 година.

Поскъпването предизвика опасения за сигурността на доставките, след като Германия затвори последната си атомна електроцентрала през 2023 година.