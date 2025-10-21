Германските власти съобщиха във вторник (21 октомври), че разследването за рязкото повишаване на цените на електроенергията по време на периоди на ниско производство от възобновяеми източници в края на 2024 г. не е открило доказателства за пазарни манипулации от страна на големите енергийни производители.
Проверките започнаха след твърдения, че някои енергийни компании умишлено са задържали доставки по време на т.нар. „Dunkelflaute“ – периоди на тъмно и безветрено време – през началото на ноември и средата на декември, когато слънчевата и вятърната енергия са спаднали рязко.
През тези периоди цените на едро за електроенергия са се повишили над 300 евро за мегаватчас, в сравнение със средно 79 евро/MWh за 2024 година.
Поскъпването предизвика опасения за сигурността на доставките, след като Германия затвори последната си атомна електроцентрала през 2023 година.
„Нашите разследвания не откриха доказателства за злоупотреба чрез задържане на производствен капацитет от нито една от петте най-големи енергийни компании по време на двата периода на тъмнина в края на 2024 година“, заяви Андреас Мундт, президент на Федералната служба по картелите (Bundeskartellamt). Експертите са установили, че почти всички налични мощности са били използвани.
Федералната мрежова агенция (Bundesnetzagentur), която проведе съвместно разследване с картелната служба, потвърди същия извод. „Досега няма доказателства за пазарна манипулация,“
каза президентът на агенцията Клаус Мюлер, добавяйки, че някои аспекти все още се преглеждат.
Двете институции подчертаха, че тези събития показват необходимостта от нови, надеждни мощности за производство на електроенергия. Правителството в Берлин в момента финализира разрешенията за търгове за изграждане на газови електроцентрали в съответствие с правилата на Европейския съюз за държавна помощ.
Мюлер призова за по-гъвкави мерки за регулиране на търсенето и предлагането, а Мундт отбеляза, че новите търгове за мощности ще спомогнат за намаляване на концентрацията на термични електроцентрали в ръцете на малък брой оператори и така ще засилят конкуренцията.
Според индустриални данни, възобновяемите източници са осигурили 57% от електроенергийния микс на Германия в периода януари – септември 2025 година.
