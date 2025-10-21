РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Държавата увеличи участието си в капитала на „София Тех Парк“ с близо 4 млн. лева

софия тех парк

Министерският съвет даде съгласие акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк“ АД да бъде увеличено с парична вноска в размер на 3 939 900 лв. за покриване на оперативните разходи на „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс“ за 2025 година.

Средствата са предоставени от бюджета на Министерство на иновациите и растежа. Българският суперкомпютър Discoverer е първият по рода си в Източна Европа с производителност от порядъка на петафлопс и беше надграден през настоящата годината.

С тях ще се осигури необходимата поддръжка и ползването в цялост на потенциала на Суперкомпютъра. Главната му цел е да насърчи научната дейност в страната с приложение в индустрията и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Открит е за потребители от публичния и от частния сектор и е насочен изключително към граждански приложения.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

