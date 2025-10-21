Броколи срещу карфиол – кой съдържа повече витамини и антиоксиданти?

Броколите и карфиолът са здравословни кръстоцветни зеленчуци, но според диетолозите единият има леко предимство по отношение на фибрите, витамините и антиоксидантите.

Те са вкусни, засищащи зеленчуци, които осигуряват ценни фибри и множество микроелементи.

Въпреки че изглеждат сходно – карфиолът често се смята за „безцветен братовчед“ на яркозелените броколи – двата зеленчука имат различен вкус, текстура и хранителен профил.

И двата принадлежат към семейството на кръстоцветните растения, заедно със зеле, брюкселско зеле и бок чой. Тази група е известна със своите ползи за здравето: богата е на фибри, полезни за червата, съдържа антиоксиданти с противовъзпалително действие и може да помогне за защита от някои видове рак.

Какво съдържа броколите?

То е ядливата цъфтяща част на растението, която расте на края на стъблото и обикновено се нарязва на „розички“.

„Розичките на приличат на малки дървета. Ако се ядат сурови, са хрупкави, а при готвене стават меки и нежни“,

обяснява диетологът и автор Франсис Ларджман-Рот.

Има по-силен, земен вкус.

Какво представлява карфиолът?

Той също е цъфтящата част на растението, но е по-плътно структуриран и има по-ронлива текстура.

„Карфиолът е като хамелеон – вероятно сте го опитвали като основа за пица или като заместител на ориз,“

казва Ларджман-Рот.

Той има по-нежен, леко сладък и орехов вкус, който го прави подходящ за разнообразни ястия.

Хранителни стойности на броколи (1 чаша = 91 г сурово)

30 калории

2,5 г протеин

6 г въглехидрати

0,3 г мазнини

2,3 г фибри

81 мг витамин C (90% от дневната доза)

92 мкг витамин K (75% от дневната доза)

52 мкг фолиева киселина (витамин B9)

Хранителни стойности на карфиол (1 чаша = 107 г суров)

27 калории

2 г протеин

5 г въглехидрати

0,3 г мазнини

2 г фибри

51 мг витамин C (57% от дневната доза)

17 мкг витамин K (15% от дневната доза)

61 мкг фолиева киселина (17% от дневната доза)

Фибри

И двата зеленчука са богати на фибри и бедни на въглехидрати, но броколите съдържат малко повече.

1 чаша сурово броколи: 2,3 г фибри

1 чаша суров карфиол: 2 г фибри

1 чаша сготвено броколи: ~5 г фибри

1 чаша сготвен карфиол: ~3 г фибри

Фибрите подпомагат храносмилането, поддържат усещането за ситост и благоприятстват здравословната чревна микрофлора.

Витамини и минерали

И двата зеленчука съдържат витамини C, K и фолиева киселина, но в различни количества:

Броколи: изключително богат на витамин C — над 80 мг в чаша, колкото един портокал.

Подпомага имунната система и защитава клетките от свободни радикали.

Витамин K в броколите е важен за кръвосъсирването и здравето на костите.

Карфиолът осигурява повече фолиева киселина (витамин B9) и холин — хранително вещество, важно за мозъка, особено при хора, които не ядат месо.

Антиоксиданти и фитонутриенти

Броколите съдържат лутеин — пигмент, полезен за очите, кожата, мозъка и сърцето.

Карфиолът също съдържа сулфорафан, съединение с противовъзпалителен ефект, което може да намали риска от хронични заболявания.

Броколите обаче имат повече глюкозинолати — серни съединения, придаващи му характерния аромат и имащи потенциални антиракови свойства.

Кой е по-здравословен?

Броколите имат леко предимство с повече фибри, витамин C, витамин K и антиоксиданти, но карфиолът съдържа повече фолиева киселина и по-малко въглехидрати.

И двата имат антиракови свойства и се допълват отлично — така че най-добрият избор е да ядете и двата.

