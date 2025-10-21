Готов е обновеният проект на закон за атракционите

Обновен с приетите в рамките на проведеното обществено обсъждане предложения проект на закон за атракционите публикува транспортното министерство. Законопроектът урежда общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, условията за тяхното извършване, специфични изисквания за част от посочените услуги и контролът спрямо доставчиците на тези услуги.

Дефинират се атракционните услуги, представляващи източник на повишена опасност, а именно: всяка дейност, свързана с използването на съоръжения, оборудване или екипировка с развлекателна цел, която би могла да доведе до непосредствена или косвена опасност за живота и/или здравето на ползвателите й и/или на трети лица, и която се предоставя срещу заплащане. От обхвата на законопроекта са изключени спортните дейности, спортните услуги и спортно-туристическите дейности, уредени в Закона за физическото възпитание и спорта.

Предвижда се, че всяко лице, което има намерение да предоставя атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност преди започване на дейността си, е длъжно да подаде уведомление по образец до министъра на туризма за вписване в публичен регистър, който ще се създаде и води в Министерството на туризма и ще бъде част от Националния туристически регистър. Правото да се предоставят услугите ще възниква от датата на вписване в регистъра.

Въвежда се изискване за задължителна застраховка „Злополука“ на лицата, ползващи атракционни услуги. Доставчиците на атракционни услуги по чл. 2 от проекта сключват задължителна застраховка „Злополука“ на лицата, които ползват атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, при възникване на застрахователен интерес. Размерът на минималната застрахователна сума ще се определя от Министерския съвет.

Ползването на предоставяне от атракционите услуги от лица под 14 години ще се разрешава, ако са придружени от пълнолетно лице, като със заплащането на цената на услугата пълнолетното лице се съгласява с правилата за ползване на услугата и с рисковете, свързани с нея. Доставчиците на такива услуги ще имат задължение да утвърждават план за безопасност при предоставяне на услугата и да определят отговорно лице за безопасността.

Доставчиците ще имат също и задължение да изготвят и поддържат на видно място правила за безопасност при ползване на услугата. Въвежда се изискване към доставчиците ежедневно преди пускане в експлоатация да извършват предексплоатационна проверка. Предвидени са принудителни административни мерки, както и административно-наказателна отговорност за лицата, допуснали съответните нарушения. В преходните и заключителни разпоредби са предложени съответни промени в Кодекса за търговското корабоплаването, Кодекса за застраховането, Закона за автомобилните превози и Закона за гражданското въздухоплаване.