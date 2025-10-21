Европейската комисия отпуска 3 млн. евро за проекти, насърчаващи медийната грамотност

Европейската комисия обяви, че ще финансира с 3 милиона евро инициативи, насочени към подобряване на медийната грамотност и устойчивостта на обществото срещу дезинформацията. Средствата ще бъдат разпределени по програмата „Творческа Европа“, а предложения могат да се подават до 11 март 2026 година, предаде БТА.

Целта на проектите е да насърчат критичното мислене и умението на гражданите да различават достоверната информация от подвеждащо съдържание в медиите и социалните мрежи. Според Европейската комисия подобряването на медийната грамотност е ключов елемент в борбата срещу дезинформацията и манипулативните кампании, които засягат демократичните процеси.

ЕК подчертава, че подкрепата за независимата журналистика и изграждането на устойчива медийна среда са част от по-широката стратегия на Европейския съюз за защита на демокрацията. Миналата година Комисията отпусна 16 милиона евро за новинарски организации и журналистически проекти, свързани с мониторинг на нарушенията на свободата на медиите и с повишаване на медийната грамотност в Европа.