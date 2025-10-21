Манфред Вебер отказва да предаде на социалистите председателския пост в ЕП

Лидерът на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер отказва да предаде на социалистите през 2027г. председателството на Европейския парламент.

Той намекна, че може да поиска трети мандат за Роберта Мецола, сегашния председател на парламента.

Лидерът на Партията на европейските социалисти – Стефан Льовен, заяви миналата седмица, че ЕНП трябва да спази споразумението, подписано след европейските избори през 2024-та, с което се съгласи да предаде председателството на левоцентристите през 2027 година.

Запитан обаче дали ще спази уговорката, Вебер каза: „Беше договорено също, че социалистите са готови да работим заедно и мисля, че през следващата година и половина те могат да покажат своята надеждност“.

Изглежда Вебер визира гласуването по пакет за опростяване на зелените регулации, насрочено за сряда, при което някои евродепутати социалисти щели да нарушат груповата линия и да гласуват против, въпреки по-ранната уговорка с ЕНП да го подкрепят.

Много левоцентристки евродепутати очакват ЕНП да се опита да наруши спогодбата, давайки трети мандат на Мецола, тъй като левите вече държат най-високия пост в Европейския съвет и е малко вероятно десните да позволят на противниците си да ръководят две от трите институции за вземане на решения в ЕС, пише в. „Политико“.