Разбит е прочут център за киберизмами в Мианмар, свързан с китайската мафия

Военните в Мианмар съобщиха, че са превзели един от най-известните центрове за измами по границата с Тайланд – KK Park, задържайки над 2000 души и конфискувайки десетки сателитни интернет терминали Starlink, съобщиха държавните медии на 20 октомври.

Хиляди хора са били примамени в комплекса с обещания за добре платена работа, а след това са били принуждавани да участват в мащабни мошенически схеми, чрез които са откраднати милиарди долари от жертви по целия свят.

KK Park, разположен южно от граничния град Мявади, през последните пет години е станал синоним на онлайн измами, пране на пари и трафик на хора. Центърът е започнал съществуването си в началото на 2020 г., когато е сключен договор за наем на земя за изграждане на индустриален парк между Каренския национален съюз (KNU) – етническа бунтовническа група, контролираща по-голямата част от региона – и малко известна хонконгска компания, Huanya International.

Анализатори смятат, че има връзки между Huanya и известния китайски подземен бос Уан Куок Кои, по-известен като „Счупен зъб“ (Broken Tooth), който впоследствие е инвестирал и в други измамнически центрове по границата.

Комплексът се разраснал бързо и е видим дори от тайландската страна на границата.

Според местния всекидневник Myanma Alinn, армията е установила, че повече от 260 сгради не са били регистрирани и е конфискувала оборудване, включително 30 комплекта сателитни терминали Starlink. Задържани са 2 198 души, макар че не е уточнено от каква националност са.

Въпреки това, KK Park е само един от поне 30 подобни комплекса по границата. Повечето от тях са под защитата на каренски милиции, съюзени с хунтата, и продължават да функционират, като в тях десетки хиляди хора все още извършват онлайн измами.

Според надежден източник, мошеническата дейност в KK Park продължава, като вероятно военните са поели контрола само над част от обширния комплекс. Източникът предполага също, че Пекин е предоставил на военните списъци с китайски граждани, които иска да бъдат извадени от тези центрове за измами и върнати в Китай за съдебно преследване. Това би могло да обясни защо е бил атакуван именно KK Park.

Четете още: Военната хунта в Мианмар прекрати извънредното положение