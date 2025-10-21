Нов натиск върху правителството да отнеме официално титлите на британския принц Андрю

Обвиненията, отправени в мемоарите на Вирджиния Джуфре, създадоха нов натиск върху правителството на Великобритания да отнеме официално титлите на принц Андрю чрез законодателен акт.

Въпреки че братът на краля се отказа от използването на всичките си титли и почести в петък, той технически все още ги притежава, докато не бъдат премахнати чрез закон. Шотландската национална партия настоява да бъдат взети мерки без „никакви извинения и никакво по-нататъшно забавяне“, съобщава в. „Индипендънт“.

Вирджиния Джуфре твърди в автобиографията си (Андрю категорично отрича), че е била принудена от финансиста Джефри Епстийн. да прави секс с принца три пъти, включително когато е била на 17 години.

Тя също така твърди, че братът на краля е считал за свое „рождено право“ да спи с нея и че се е страхувала, че може да „умре като секс робиня“ в ръцете на кръга на Епстийн. Мемоарите съдържат 88 препратки към него в 400 страници.

Автобиографията разкрива и извънсъдебното ѝ споразумение с принц Андрю от 2022 г., за което Джуфре посочва, че е подписала едногодишна заповед за неразкриване на информация, „която изглеждаше важна за него“.