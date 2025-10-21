Софийският апелативен съд остави в ареста 18-годишния мъж, причинил с АТВ смъртоносна катастрофа в София

Софийският апелативен съд остави в ареста 18-годишния Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ, при която през юли, в столичния квартал „Христо Ботев“ загина един човек, а друг беше сериозно ранен. Определението е окончателно, съобщава БТА.

Председателят на съдебния състав обясни решението с факта, че Асенов е шофирал под въздействие на наркотици; извършил е катастрофата, докато е бил в изпитателен срок по друго закононарушение и предвид тези обстоятелства има опасност да направи ново престъпление.

Адвокат Мариян Марков защити клиента си, заявявайки, че няма опасност Валентин Асенов да се укрие, защото има постоянен адрес.

Припомняме, че за случая се заговори, след като на 20 август близки на загиналия при катастрофата в квартал „Христо Ботев“ – 35-годишният Асен Димитров – баща на три деца – излязоха на протест с въпроса защо Валентин Асенов все още не е задържан.