„Отлагане“ на срещата Лавров-Рубио няма, тъй като не е била договорена

сергей рябков

Срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио не е била насрочена за датите, съобщени от западните медии, така че не може да се каже, че е била отложена или отменена, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

„Не може да се отлага нещо, което не е било договорено“, отбелязва Рябков, цитиран от Интерфакс. „Не сме потвърдили това, което някои западни източници написаха вчера“.

Според него досега руската страна „не е имала никакво съгласие за времето или мястото“ на евентуална среща. Освен това „значението на подобно събитие е много голямо“ и преговорите изискват подготовка. „Това и правим“, добави Рябков. 

Той посочи, че Сергей Лавров и Марко Рубио са обсъдили въпроса по телефона на 20 октомври.

