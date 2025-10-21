Срещата Лавров-Рубио е отложена засега, според CNN

Очакваната среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио тази седмица е „отложена засега“, съобщава CNN, позовавайки се на неназован служител от Белия дом. Причината за отлагането не е уточнена.

Според източника на канала, Лавров и Рубио имат „различни очаквания“ относно евентуален край на военния конфликт в Украйна.

Отлагането на разговорите им може да разруши надеждите на американския президент Доналд Тръмп за бърза среща с руския президент Владимир Путин, съобщава CNN.

Друг източник предполага, че руският външен министър и държавният секретар на САЩ биха могли да разговарят отново тази седмица.

На 16 октомври руският и американският президент проведоха телефонен разговор.

Той продължи приблизително два часа. След разговора те се споразумяха да проведат втората си среща на живо тази година. Датата все още не е известна, но мястото е договорено: Будапеща.

Вчера Кремъл обяви началото на пълномащабна подготовка за срещата на върха в Унгария.

Същата вечер Сергей Лавров и Марко Рубио разговаряха по телефона. Ройтерс съобщи, че срещата им може да се проведе на 23 октомври.