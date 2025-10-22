Министерството на финансите продаде ДЦК за 3 млрд. лева в дванадесет аукциона

В дванадесет аукциона между 20 януари и 20 октомври Министерството на финансите е продавало държавни ценни книжа от две емисии облигации в лева. В тях беше привлечен дълг за общо 3 млрд. лева. Това показват данните от Българската народна банка. Общият размер на подадените поръчки в търговете е 5 071 991 460.

Резултатите показва, че аукционите са предизвикали голям интерес сред инвеститорите, като банките са придобили най-голям дял от предложените облигации. Сред участниците в търговете имаше и гаранционни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове и други инвеститори.

На 20 октомври беше последният аукцион, на който беше извършена продажба на част от емисия BG 20 300 25 113 /22.01.2025 г. (тригодишни лихвоносни съкровищни облигации), деноминирана в лева, с падеж 22 януари 2028 година. На този шести търг бяха пласирани ДЦК за 300 млн. лева при лихва от 2.75 процента.

На 20 януари Министерството на финансите стартира емисионната си програма за тази година. То пусна в обращение част от нова емисия тригодишни лихвоносни съкровищни облигации № BG 20 300 25 113.

На първия аукцион на 20 януари бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв.

съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2.90 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 454.91 млн. лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 82.3 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.52.

От тази емисия са минали шест аукциона, в които са акумулирани общо 1.6 млрд. лева при общо подадени заявки за 2 590 902 000 лева.

На аукциона на 27 януари Министерството на финансите пусна в обращение и втората нова емисия BG 20 400 25 210

седемгодишни лихвоносни съкровищни облигации, деноминирана в лева, с падеж на 29 януари 2032 г. за 300 млн. лева.

Успешно беше пласирано цялото количество дългови книжа, но при по-висока среднопретеглена годишна доходност спрямо първия аукцион – 3.47 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 457.7 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.53.

До момента са проведени шест аукциона по тази емисия, в които са привлечени общо 1.4 млрд. лева като е проявен интерес за 2 481 089 460 лева.

Общият обем ще се увеличава чрез продажба на допълнителни количества от двете емисии, става ясно от справката на Българската народна банка.