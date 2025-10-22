Вучич определи стрелбата пред парламента като „терористичен акт“, раненият остава в тежко състояние

Сръбският президент Александър Вучич нарече „терористичен акт“ стрелбата пред парламента в Белград, при която един мъж беше прострелян, а друг – арестуван. Инцидентът е станал пред палатков лагер на поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия, издигнат през март като контрапункт на масовите антиправителствени протести.

По информация на вестник „Данас“ раненият е бил прострелян в крака и е откаран в Центъра за спешна помощ, където е посетен от министъра на здравеопазването Златибор Лончар. Той заяви, че мъжът е в съзнание, но все още не е извън опасност за живота, тъй като му предстои сложна операция. Куршумът не е излязъл и трябва да бъде отстранен хирургично. Според министъра нападателят е дошъл при участниците в лагера, несъгласен с тяхната позиция, и е стрелял след като е бил „инструктиран“, предаде БТА.

Вучич съобщи, че е напуснал свое публично събитие, за да се заеме с „терористичния акт пред парламента“. Инцидентът идва на фона на продължаващи вече почти година протести и блокади в Сърбия, започнали след трагедията на гарата в Нови Сад, при която загинаха 16 души. Демонстрациите, предимно мирни, постепенно прераснаха в искания за предсрочни избори и оставка на правителството, а през лятото се стигна до сблъсъци между полиция и протестиращи.