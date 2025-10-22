До края на годината изтегленият заем от правителството ще стане 18.9 млрд. лв., предупредиха от „Възраждане“

Общо 17.1 млрд. лв. са кредитите, които е изтеглило правителството от началото на годината досега. Това не е всичко. До края на годината в бюджета е заложено заемът да нарасне до 18.9 млрд. лв., обяви Цончо Ганев от „Възраждане“ в декларация от името на парламентарната си група.

Той подчерта, че това е безпрецедентно за България и показва накъде евролибералите в срамната коалиция искат да закарат държавата.

Ганев подчерта, че правителството тегли заеми само и единствено за покриване на текущите разходи, а не за неща, които ще донесат добавена стойност, приходи или ще увеличат работниците в страната.

Депутатът от „Възраждане“ отбеляза и че държавата е изостанала в разработването на бюджета. По-конкретно обърна внимание, че не са спазени решения на Министерския съвет, в които ясно и точно е разписан график, по който трябва да се случи процедурата.

Записано било, че до 25 септември трябва да бъдат приети законопроектите за изменение и допълнение на данъчните закони. До 3 октомври трябвало да има решение и да бъде публикувана макроикономическата рамка. До 7 октомври трябвало проектобюджетът да бъде съгласуван с Фискалния съвет.

До 10 октомври трябвало да бъде свикан Съветът за тристранно сътрудничество и там да бъде дебатиран проектобюджетът.

Освен това до 13 октомври министърът на финансите трябвало да внесе в Министерския съвет самия проектобюджет за разглеждане и одобрение, а до 15 октомври той трябвало да бъде внесен в парламента.

„Дебатът за бюджета е безкрайно закъснял, липсата на бюджет вече не е само проблем на България“, продължи депутатът.

Той подчерта, че в държавата няма никаква законност и тя е овладяна от лидера на ДПС-Ново начало, като даде пример с това, че миналата сряда „министър-председателят на Пеевски“ отказал да свика дори Министерския съвет, нещо което Цончо Ганев определи като безпрецедентен акт от страна на управляващата коалиция.