„Величие“ няма да подкрепи ротация на председателя на парламента

Народната представителка Красимира Катинчарова от групата на Ивелин Михайлов обяви, че „Величие“ няма да подкрепи ротацията на председателя на парламента.

По-рано лидерът на „Морал, единство, чест“ Радостин Василев също заяви, че партията му не подкрепя ротацията, а настоява за оставката на настоящия шеф на Народното събрание Наталия Киселова, която нарече „рекордьор по невнятност“. Ротация на председателския стол поискаха вчера ГЕРБ и „Има такъв народ“ по време на дълго заседание на Съвета за съвместно управление.

Катинчарова подчерта пред медиите в кулоарите на парламента, че за „Величие“ няма значение кой от управляващата коалиция ще застане начело на Народното събрание, тъй като това само би върнало парламента към дебатите, в които 11 пъти депутатите не успяха да изберат председател.

Според Катинчавора управляващите поддържат „унизителното положение“ в страната, където населението бързо обеднява и „пребивава в информационна мъгла, като инфлацията е налице, а дефицитът ще стане неуправляем“. Катинчарова отбеляза още, че липсата на внесен бюджет за 2026 г. показва, че управляващите все още не са сигурни дали България трябва да влезе в еврозоната.