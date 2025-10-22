Приходите на Групата „Стара планина холд“ се повишиха до 198.01 млн. лв.

Консолидираните продажби за деветте месеца на „Стара планина холд“ АД достигнаха 198.01 млн. лева като това е повишение от 0.67% в сравнение със същия период на миналата година. Това отбелязват в анализ от компанията майка.

„Стара планина холд“ обяви текущи финансови резултати (на консолидирана база) и на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към края на юли и прогнози за продажбите за осемте месеца.

От значимите предприятия от портфейла на компанията майка

„Хидравлични елементи и системи“ АД и „М+С хидравлик“ АД отчитат ръст на продажбите.

От „Стара планина холд“ предвиждат продажбите на предприятията от холдинга, който са от секторите машиностроене, електрохимия, парфюмерия и козметика и текстилната промишленост, за десетте месеца да достигнат 223.75 млн. лева. А това би представлявало ръст от 1.64% на годишна база. Трудностите в дейността на основните партньори на компаниите от холдинга се отразяват върху финансовите резултати.

Акциите на „Стара планина холд“ се търгуват на Основния пазар BSE на „Българска фондова борса“, Сегмент „Standard“. Котировките им лъкатушат по ценовата стълбица от началото на годината, но успяха да възстановят част от загубите и в момента се търгуват по 9.7 лева за един брой. А това е един лев над котировките от януари. Така и пазарната капитализация на холдинга се повиши и вече е над 203 млн. лева.

Дъщерните дружества на холдинга също отчитат предварителни данни за продажбите за септември. Ямболската фирма

„Хидравлични елементи и системи“ АД

е един от водещ производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа. Фирмата отчита продажби за септември от 7.9 млн. лева, за деветте месеца – общо 61.03 млн. лева, което е ръст с 8.05% на годишна база.

„Хидравлични елементи и системи“ обяви неокончателен финансов резултат за септември – брутна печалба от 885 хил. лева и с натрупване от началото на годината – брутна печалба в размер на 4.12 млн. лева.

От „Хидравлични елементи и системи“ обявиха, че очакват продажби през октомври в размер на 8.45 млн. лева, с които ще се отчете повишение на приходите с натрупване от началото на годината от 8.77% на годишна база.

„Стара планина холд“ контролира 64.53% от акциите справо на глас на ямболската фирма. Пенсионните фондове на „Алианц България“ АД имат дял от 11.82%, „СПХ Инвест“ АД – 8.28%, а свободно търгуваните книжа са 20.20 процента.

Книжата на „ХЕС“ се търгуват на “Българската фондова борса”. В момента те се предлагат по 5.1 лева за един брой. Това пък оценява водещия производител на хидравлични цилиндри в Източна Европа на над 92 млн. лева пазарна капитализация.

Продажбите на фирмата от Казанлък

„М+С Хидравлик“ АД

за септември са за 11.36 млн. лева и с натрупване от началото на годината общо 104.6 млн. лева, което представлява повишение от 2.14% на годишна база.

Междинната неокончателна брутна печалба пък е в размер на 801 хил. лева и 7.64 млн. лева за деветте месеца на тази година.

Мениджърите на „М+С Хидравлик“ обявиха и прогноза за приходите през октомври. Очакванията са за продажби за 14.18 млн. лева и общо за 118.78 млн. лева с натрупване от началото на годината, което ще е ръст от 3.61% на годишна база.

„Стара планина холд“ притежава дял от 30.61% във фирмата. Цените на акциите на „М+С Хидравлик“ от началото на годината вървят нагоре и вече се търгуват по 9.85 лева за един брой. А това оценява компанията над 388 млн. лева пазарна капитализация.

Приходите през септември на производителя на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии

„Елхим Искра“ АД

са в размер на 1.58 млн. лв. и за деветте месеца общо 22.3 млн. лева. Н

еокончателният финансов резултат на фирмата за септември е брутна загуба от 186 хил. лв. и неокончателна брутна загуба между януари и юли от 1.42 млн. лева.

От „Елхим Искра“ очакват приходите от продажби за октомври да достигнат 2.65 млн. лева.

„Стара планина холд“ държи в капитала на тази фирма дял от 51.40 процента.

От началото на годината цените на акциите на „Елхим Искра“ на БФБ направиха стъпка надолу и в момента книжата се търгуват по 0.695 лева.

Козметичната фирма „Българска роза – Карлово“

отчита продажби за септември в размер на 357 хил.лв. и с натрупване от началото на годината 3.53 млн. лева.

Неокончателният финансов резултат на фирмата за септември е печалба в размер на 15 хил. лв. и с натрупване от началото на годината 107 хил. лева.

От „Българска роза“ очакват продажбите през октомври за 327 хил. лв. и с натрупване от началото на годината 3.86 млн. лева.

„Стара планина холд“ притежава 49.99% от акциите с право на глас в козметичната фирма.

Акциите на фирмата от Карлово лъкатушат по ценовата стълбица. От началото на годината те загубиха няколко стотинки и в момента сделки се сключват при 1.10 лева за един брой.