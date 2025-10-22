Съдят двама за строителни измами в размер на 640 000 лева

Районната прокуратура в Пловдив обвини 50-годишния Б. А. и 35-годишната М. А. в строителна измама в големи размери. С действията си те са подвели общо 11 души с цел имотна облага, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение. Нанесената вреда на пострадалите е за около 640 000 лева.

Схемата не е от вчера. Тя е продължила 3 години – от 2022 г. до 2025 г., на територията на три области – София, Пловдив и Пазарджик.

Обвиняемите сключвали договори за строително-монтажни работи и договори за заем между Б. А. и пострадалите, като 50-годишният мъж им обещавал, че ще изпълни поетото си задължение по договорите, без реално да има намерение да спази думите си.

Сътрудничката М. А. се занимавала с изготвянето на самите договори и на документацията по строителните дейности.

Предстои двамата да бъдат “задържани под стража”. Ако бъде установена тяхната виновност, се предвижда наказание “лишаване от свобода” от 1 до 8 години и конфискация до 1/2 от имуществото им.

Разследването продължава.