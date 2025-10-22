Очаква се разминаване в действията на ФЕД и ЕЦБ по лихвената политика

Следващата седмица, в периода 28–30 октомври, Федералният резерв на САЩ (Фед) и Европейската централна банка (ЕЦБ) ще проведат заседания, на които ще определят следващите стъпки в своята парична политика. Досега подходите им бяха до голяма степен синхронизирани, но този път различният икономически контекст и специфичните предизвикателства, пред които са изправени двете институции, вероятно ще доведат до разминаване в техните действия.

Според iBanFirst, водещ доставчик на валутни услуги и международни плащания за бизнеса, ЕЦБ се очаква да задържи лихвите на 2%, докато Фед вероятно ще продължи с понижения, на фона на устойчив инфлационен натиск и стабилен жилищен пазар.

От страна на Европейската централна банка пазарите не очакват промяна в лихвените равнища,

които се очаква да останат на 2%: нивото, считано за финален етап от настоящия цикъл на парично затягане. Някои членове на Управителния съвет, като Франсоа Вилерой дьо Гало от Франция, не изключват възможността за допълнително понижение от 25 базисни пункта в бъдеще, ако макроикономическата среда се влоши. Засега обаче подобен сценарий не стои на дневен ред, отбелязват от iBanFirst.

Допълнително понижение би имало ограничен ефект върху икономиката, тъй като паричните условия вече са достатъчно облекчени. Основният проблем на Европа не се е променил през последните години – вътрешното потребление остава слабо, а намаляване на лихвите до 1.75% едва ли би променило тази тенденция.

Фокусът сега се насочва към Федералния резерв.

Анализаторите на iBanFirst са по-предпазливи от пазарния консенсус по отношение на темпа на бъдещите понижения на лихвите. Те очакват още две понижения през следващите шест месеца, които биха довели основния лихвен процент до 3.75%, в сравнение с 3.50%, отразени в очакванията на фючърсните пазари. Причината е устойчивият инфлационен риск.

По тяхна оценка инфлационният ефект от митническата политика на САЩ ще бъде по-слаб от първоначално предвиденото, макар и не без последствия. След като бъдат отчетени ефектите от временното спиране на работата на правителството върху публикуването на икономически данни, се очаква възстановяване на инфлацията през четвъртото тримесечие, което вероятно ще накара Фед да запази по-внимателен и предпазлив подход.

Освен това жилищният пазар в САЩ се оказа значително по-устойчив, отколкото икономистите прогнозираха в началото на годината. Това остава възходящ риск за инфлацията, който не може да бъде пренебрегнат. Цикълът на понижаване на лихвите все още не е приключил.

Понижение от 25 базисни пункта вече е заложено за този месец, но настоящият цикъл вероятно няма да бъде толкова линеен, както предишните, предвид противоречивите сигнали от икономиката.