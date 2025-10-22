РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за ДАНС

Вътрешната комисия в парламента отхвърли ветото на президента Румен Радев, наложено върху промените в Закона за ДАНС, според които председателят на държавната агенция се избира от парламента.

По време на днешното заседание народните представители обсъдиха наложеното вето. При последвалото гласуване 10 депутати отхвърлиха ветото на президента, един беше „против“, а четирима гласуваха „въздържал се“.

Мотивите на президента бяха представени от Иванка Иванова, съветник по правните въпроси на държавния глава, като присъстваше и Димитър Стоянов, секретар по сигурността и отбраната на президента.

