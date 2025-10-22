Президентът наложи вето на промените в законите за ДАР и ДАТО

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане приетите изменения в Закона за Държавна агенция “Разузнаване” (ДАР) и Закона за специалните разузнавателни средства, информират от пресцентъра на президентската институция.

Промените и в двата закона бяха приети на 10 октомври и с тях правомощието по назначаване и освобождаване на председателите на държавните агенции ДАР и ДАТО се възлага на Народното събрание.

В мотивите си за измененията на досегашния механизъм за назначаване и освобождаване на председателя на ДАР, Радев отбелязва, че с това се нарушава гаранцията за обективност и независимост, като с промените агенцията ще бъде зависима от политическите интереси в парламента.

Държавният глава оспорва становището на вносителите, че изборът на председател на ДАР от Народното събрание би било условие за стабилност, предвидимост и обществено доверие.

Относно измененията в Закона за специалните разузнавателни средства, президентът обръща внимание, че Народното събрание променя за трети път, в рамките на последните 12 години, реда за назначаване или освобождаване на председателя на ДАТО, без да предложи гаранции, че новата процедура ще бъде по-благоприятна.

“Ако назначаването или освобождаването на председателя на ДАТО се превърне в обект на политически компромис, реалният парламентарен контрол върху дейността на агенцията се поставя под съмнение”, пише още Радев.

Припомняме, че и промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приети от мнозинството в Народното събрание на 2 октомври, бяха върнати от президента Румен Радев за ново обсъждане. Те пак лишават държавния глава от правомощието му да назначава и освобождава председателя на агенцията.