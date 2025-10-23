РЕГИСТРИРАЙ СЕ
БНБ: Санкциите срещу „Лукойл“ не засягат стабилността на банковата ни система

Българската народна банка (БНБ) реагира на новината от САЩ като съобщи, че „на системно равнище не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната“. Това съобщиха от БНБ във връзка със санкциите на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, наложените на „Лукойл“ и „Роснефт“ и дъщерните им дружества.

БНБ е извършила преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на санкциите. Оттам посочват, че от гледна точка на икономическите последици, могат да бъдат засегнати юридически лица, които са сред значимите стопански субекти у нас, чиито финансови потоци се обслужват от банковия сектор.

Съгласно обявените от OFAC мерки, за определени дейности и съществуващи договорни отношения е предвиден преходен (wind-down) период, регламентиран в издадена обща лицензия, който позволява уреждането на текущи задължения в рамките на определен срок.

Кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти. Това ще се извършва при оценка на риска от установяване или поддържане на делови взаимоотношения, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и при отчитане на възможността за прилагане на вторични санкции спрямо лица или институции, които нарушават режима на OFAC“, посочват от централната ни банка и уверяват, че:

  • БНБ е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни национални органи във връзка с оценката на въздействието от санкциите и предприемането на съответни мерки, когато това е необходимо;
  • БНБ продължава да следи развитието на ситуацията, като поддържа активна комуникация с националните и международните институции, и ще информира обществеността при наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни действия или разяснения.
