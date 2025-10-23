Само 6,4% от българите са извън активния трудов пазар през 2024 година — сред най-добрите резултати в ЕС

През 2024 година 11,7% от разширената работна сила в Европейския съюз е била извън активния трудов пазар, показват данни на Евростат. Това означава, че 26,7 милиона души на възраст между 15 и 74 години са били налични за работа, но не са участвали на пазара с пълния си потенциал.

В тази група влизат безработните, хората, които търсят работа, но не могат веднага да започнат, както и онези, които са на разположение, но не търсят активно работа. Въпреки това делът на незаетите в ЕС намалява устойчиво през последното десетилетие — от 18,6% през 2015 година до 11,7% през 2024 година.

Най-високи нива на незаетост са отчетени в Испания (19,3%), Финландия (17,9%) и Швеция (17,8%). В другия край на класацията са Полша (5,0%), Малта (5,1%), както и Словения и Унгария (по 6,3%). България също е сред държавите с най-нисък процент — едва 6,4% от разширената работна сила у нас е била незаета през 2024 година.