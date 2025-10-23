Управляващите се забързват с промените, свързани с продажбата на „Лукойл“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи пред журналисти в парламента, че управляващите ще се задействат по приетите вече на първо четене законови промени за условията за продажбата на „Лукойл“. Поводът за това са санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“.

Водачът не герберите заяви, че е провел разговори с финансовия министър Теменужка Петкова и с управителя на БНБ много внимателно да се проследи ситуацията и да се внимава с „Лукойл“. „Не е шега работа, можем да останем и без горива след известно време и в един даден момент“, препупреди той.

Борисов изрази мнение, че наложените санкции срещу „Лукойл“ може да бъдат променени още през следващия месец. Той посочи, че сега има време руският президент Владимир Путин да обмисли ситуацията и при евентуална реакция, санкциите да бъдат отменени. „Това е играта на големите към момента„, коментира още лидерът на ГЕРБ.

Борисов увери, че Антон Славчев няма да заеме поста на председател на ДАНС. Относно Деньо Денев, каза, че няма забележки относно работата му. „В момента у нас, ако искаш да уязвиш някого, му казваш, че е човек на Делян Пеевски„, каза още той.

Преди броени минути, управляващото мнозинство ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и „Ново начало“ отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). С решението си парламентът окончателно премахна необходимостта от президентски указ при назначаването на председателя на агенцията, което отваря пътя за избирането на Деньо Денев за поста.