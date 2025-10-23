САЩ наложиха санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“ – двете най-големи руски петролни компании – действие, с което администрацията на Тръмп увеличава натиска върху Кремъл с цел преговори за прекратяване на войната в Украйна, съобщава АП.

Очаква се, че санкциите ще намалят приходите на Русия от продажбите на петрол, с които тя финансира военната си индустрия.

„Сега е моментът да спрем убийствата и да прекратим незабавно огъня“, обяви министърът на финансите Скот Бесент, след като направи съобщението за новите санкции срещу Русия.

„Имайки предвид отказа на президента Путин да сложи край на тази безсмислена война, Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл. Министерството на финансите е готово да предприеме допълнителни действия, ако е необходимо, за да подкрепи усилията на президента Тръмп да сложи край на поредната война. Насърчаваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да се придържат към тези санкции“, уточни Бесент.

От „Гардиън“ припомнят, че британското правителство санкционира „Роснефт“ и „Лукойл“ миналата седмица. ЕС санкционира „Роснефт“, която е държавна петролна компания, но не и „Лукойл“, която е частна собственост. Брюксел се съобрази и с изключенията за Унгария и Словакия, които купуват руски петрол.

Малко преди това Тръмп коментира отменената среща с президента Путин с думите: „Не ми се стори правилно. Но нямах чувството, че ще постигнем необходимата цел и затова я отмених. Но ще го направим в бъдеще“.

Междувременно „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че американската администрация е премахнала ограниченията за Украйна върху използването на доставените от Великобритания крилати ракети Storm Shadow, което ще й позволи да ги ползва за атаки дълбоко в територията на Русия, въпреки опасенията на Вашингтон, че това ще доведе до ескалация на напрежението.

Но Тръмп отрече в социалните мрежи, че е премахнал каквито и да било ограничения. Той обяви, че историята на „Уолстрийт Джърнъл“, че САЩ са дали разрешение на Украйна да използва ракети с голям обсег, е фалшива новина. САЩ нямат нищо общо с тези ракети, както и с това какво Украйна да прави с тях.

Санкциите в сряда бяха последният и най-директен опит за намаляване на приходите на Русия от продажби на петрол в чужбина. Преди това Тръмп наложи 25% мита върху стоки от Индия, като обяви, че това е отмъщение за това, че Делхи купува с отстъпки руски петрол.

„Роснефт“ беше най-важната руска фирма, която все още не беше попадала под санкциите на САЩ“, коментира Едуард Фишман, бивш висш служител по санкциите в Държавния департамент.

Според него големия въпрос е дали САЩ ще заплашат чужди търговци, банки и рафинерии, които продължават да улесняват продажбата на руски петрол.

„Очаквам в краткосрочен план поне известно отдръпване от сделки с руски петрол“, добави Фишман.

Наблюдатели коментират, че обявяването на новите санкции е победа за Украйна и нейните европейски съюзници, които наблюдаваха с безпокойство как Тръмп изглеждаше повлиян от аргументите на Путин, че единственият начин за постигане на мир е чрез отстъпване на територии от страна на Украйна и ограничаване на военните и икономическите партньорства на Киев с Европа и САЩ.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е разговаряла с Бесент малко преди обявяването на санкциите и ги приветства.

„С предстоящото приемане на 19-ия пакет санкции на ЕС, това е ясен сигнал от двете страни на Атлантика, че ще продължим колективния натиск върху агресора“, написа тя.

Очаква се ЕС да въведе забрана за вноса на руски втечнен природен газ, да включи в черен списък кораби от руския „сенчест флот“ от петролни танкери, да забрани финансовите сделки с „Роснефт“ и „Газпром нефт“ и след това да се насочи към редица руски банки и организации, които позволяват на Русия да избегне съществуващите санкции.

Очаква се санкциите да ограничат движението на руски дипломати в безвизовата Шенгенска зона.