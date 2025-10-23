Президентът заяви, че Пеевски управлява, а Борисов изпълнява

Президентът Румен Радев заяви, че „коалицията „Магнитски“ е официализирана“, твърдейки, председателят на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски фактически управлява, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изпълнява. Според него изострянето на политическата криза води към неизбежния ѝ край, защото „тази управленска колаборация“ не може да трае дълго и подчинява държавата на „прищевките на един човек“.

Повод за коментара е общото изявление на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“, че потвърждават ангажимента си към договорената законодателна и управленска програма. Радев остро разкритикува и заявлението на Борисов, че държавни автомобили и шофьори, ползвани от президентската институция, да бъдат прехвърлени на президентството, определяйки го като „данайски дар“ и „цирк“, продиктуван от личен, а не от държавен интерес. Той изтъкна, че дори да бъдат дадени коли, без гориво, сервиз, гаражи и шофьори те ще останат неизползваеми.

Контекстът е скорошното решение на парламента НСО да не обезпечава транспортно администрацията на президента. Президентът съобщи, че при нужда ще използва личния си автомобил, докато служители от администрацията също ползват лични коли за церемониален и протоколен ангажимент.