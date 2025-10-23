Дългосрочната кето диета може да увреди тялото ви

Ново изследване показва, че докато кето диетата може да предотврати напълняване, тя може да причини сериозни дългосрочни метаболитни проблеми. Изследователите установяват, че мишки на дългосрочна кето диета развиват мастен черен дроб и нарушения в регулирането на кръвната захар поради стресирани панкреатични клетки.

Тези проблеми са особено изразени при мъжки мишки, докато женските показват частична устойчивост на натрупване на мазнини в черния дроб. Откритията подчертават необходимостта от предпазливост и медицински контрол преди дългосрочно прилагане на кето диета, тъй като някои негативни ефекти могат да се обърнат след спиране на диетата.

Дългосрочните ефекти на кето диетата

Проучване, публикувано в Science Advances от изследователи на University of Utah Health, хвърля светлина върху дългосрочните ефекти на кето диетата, поставяйки важни въпроси относно безопасността и ефективността ѝ за подобряване на метаболитното здраве.

Кето диетата е много високомазнинна и много нисковъглехидратна диета, първоначално използвана за лечение на епилепсия. Идеята е, че тя предизвиква кетоза – метаболитно състояние, при което тялото произвежда кетонни тела, използвани като алтернативно гориво за мозъка, стабилизиращи невронната активност и намаляващи пристъпите.

С течение на времето диетата започва да се популяризира за отслабване и подобряване на метаболитното здраве, но повечето изследвания са краткосрочни.

„Виждали сме краткосрочни изследвания, които гледат само на теглото, но не и на дългосрочните ефекти върху метаболизма,“ казва Моли Галоп, водеща изследването.

Методология на изследването

Галоп и колегите ѝ провеждат дългосрочно изследване с мишки, като ги разделят на четири групи:

Високомазнинна „западна“ диета Нискомазнинна, високовъглехидратна диета Класическа кето диета (почти всички калории от мазнини) Нискомазнинна диета с баланс на протеин

Мишките можели да ядат колкото искат в продължение на 9 месеца или повече. Изследователите следят тегло, прием на храна, профили на кръвни мазнини, натрупване на чернодробни мазнини и нива на кръвна захар и инсулин. Те също изследвали гените на панкреатичните клетки и използвали микроскопия за наблюдение на клетъчните механизми.

Резултати:

Кето диетата предотвратява напълняването, но теглото остава ниско благодарение на по-малко мазнини в тялото.

Мазен черен дроб: Мишките развиват мастен черен дроб и нарушена чернодробна функция – особено мъжките. Женските показват значително по-малко натрупване на мазнини.

Нарушена регулация на кръвната захар: След 2–3 месеца кето диета мишките имали ниски нива на кръвна захар и инсулин. При прием на въглехидрати нивата на кръвната захар рязко се покачвали за продължителен период. Панкреасът не произвеждал достатъчно инсулин заради клетъчен стрес.

Важно е, че проблемите с кръвната захар се подобрявали след спиране на диетата, което предполага, че някои метаболитни проблеми може да не са постоянни.

Заключение

Въпреки различията между мишки и хора, резултатите показват, че дългосрочната кето диета носи метаболитни рискове, които трябва да се вземат под внимание.

„Препоръчвам на всеки, който мисли за кето диета, първо да се консултира със здравен специалист,“ предупреждава Галоп.

