Столичната прокуратура протестира присъдата на „валиумния“ изнасилвач

Софийската градска прокуратура е внесла протест срещу присъдата на Софийския градски съд от 22 октомври (сряда), с която така наречения валиумен изнасилвач Йохан Стелингверф, нидерландски гражданин, беше признат за виновен за три престъпления и получи 9 години затвор, съобщават от държавното обвинение.

Стелингверф беше признат за виновен от съда за едно изнасилване (определено наказание 8 години “лишаване от свобода”), за едно блудство (определено наказание 9 години “лишаване от свобода”) и за причиняване на средна телесна повреда по особено мъчителен начин спрямо една от пострадалите жени (определено наказание 8 години “лишаване от свобода”).

Подсъдимият е признат за невиновен да е извършил изнасилването спрямо тази жена, привеждайки я в безпомощно състояние, както и за това изнасилването да е особено тежък случай.

Наложено му е наказание за блудство, при което присъдата е за 9 години затвор.

От Столичната прокуратура искат максималната присъда, а по-конкретно 20 години “лишаване от свобода” за изнасилванията на двете жени.