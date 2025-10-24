Рядък Lamborghini Aventador, кръстен на Miura, се продава

Рядък Lamborghini Aventador, кръстен на Miura, вече е наличен за продажба. Преди около девет години Lamborghini обяви специалното издание на Aventador Miura Homage, което отбелязва 50-годишнината на Miura – историческият предшественик на суперколите V12 на Lamborghini.

Произведени са само 50 екземпляра от него. От тях 12 са доставени в Съединените щати, където един от суперколите наскоро се появи за продажба. Той практически не е бил каран.

Юбилейното издание е базирано на базовия Aventador.

Суперколата се задвижва от 6.5-литров V12 двигател, произвеждащ 700 к.с. и 690 Нм. Ускорява от 0 до 60 мили в час за 2.9 секунди и има максимална скорост от 218 мили в час.

Miura Homage се различава от стандартния Aventador по специалното си боядисване и джанти, интериорни облицовки, вътрешен регистрационен номер и бродерия „Miura 50“ на седалките.

Този екземпляр от 2017 г. досега има само 850 изминати километри на километража.

Базираният в Чикаго дилър Diamond Motorworks очаква да продаде суперколата за 499 800 долара. Според съобщенията, съединителят на трансмисията е износен само на 2 процента.

От 1998 г. Lamborghini е притежание на Audi AG – германския автомобилен производител, част е от Volkswagen Group (Volkswagen AG).