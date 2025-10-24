Американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ прекратяват всички търговски преговори с Канада заради „измамна реклама“, в която покойният бивш президент Роналд Рейгън говори негативно за митата, съобщи Ройтерс.

Канадският министър-председател Марк Карни отвърна, че Канада няма да позволи несправедлив достъп на Съединените щати до пазарите си, ако преговорите за различни търговски сделки с Вашингтон се провалят.

Рекламата, излъчена в провинция Онтарио, съдържа кадри, в които бившият президент Роналд Рейгън (републиканец) критикува митата върху чуждестранните стоки, заявявайки, че те причиняват загуба на работни места и търговски войни.

Премиерът на Онтарио – Дъг Форд, по-рано тази седмица каза, че рекламата е привлякла вниманието на Тръмп: „Чух, че президентът е видял нашата реклама. Сигурен съм, че не е останал особено доволен.“

Фондацията „Роналд Рейгън“ излезе с изявление, в което се отбелязва, че въпросната реклама „използва селективно аудио и видео“ от Рейгън и че „изопачава“ президентското радиообръщение (от 1987 г.). Разглеждат се и правните възможности за реакция, тъй като правителството на Онтарио не е поискало и не е получило разрешение за използване на материала.