„Да, България“ определи дебата за продажбата на „Лукойл Нефтохим“ като „театрално представление“

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев определи случилото се в пленарната зала между „Ново начало“ и „Възраждане“ като „театрални представления“. По повод обсъжданите промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажбата на рафинерията „Лукойл Нефтохим“, той коментира, че въпросната поправка е в полза на Пеевски.

Мирчев предупреди, че до 21 ноември, ако не се вземе решение за изключение или държавата не поеме контрол върху рафинерията, има много сериозен риск от криза на пазара на горива.

Народният представител подчерта, че предложената законова поправка обслужва интересите на Делян Пеевски и няма връзка със санкциите срещу „Лукойл“. По думите му целта е да се прикрие истинският проблем – желанието на Пеевски да извлече лична изгода от сделката, докато общественото внимание се насочва към конфликта между депутатите.

Според „Да, България“ тази промяна в закона дава прекомерна власт на институциите и позволява на този, който контролира ДАНС, да блокира сделката. Мирчев подчерта, че така се създава възможност за натиск върху продавача и купувача чрез държавните органи.

Както вчера, така и днес, „Да, България“ поиска спешно изслушване финансовия министър и на шефа на БНБ за санкциите наложени от САЩ на Лукойл, като Мирчев изтъкна, че темата трябва да бъде обсъдена.