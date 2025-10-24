РЕГИСТРИРАЙ СЕ
"Възраждане" предлага България да поиска дерогация от санкциите срещу "Лукойл"

Парламентарната група на „Възраждане“ предлага България да поиска дерогация от санкциите на САЩ срещу „Лукойл“, наложени през изминалия ден.

Лидерът на партията Костадин Костадинов посочи, че Германия вече е реагирала на същите санкции, като е заявила намерение да поиска нейното подразделение на „Роснефт“ да бъде освободено от тях. По думите му, германските дипломати вече водят разговори с американската страна, за да се осигури изключение, тъй като местните рафинерии са се разграничили от руската компания-майка. Той подчерта, че българското правителство също трябва да защити интересите на страната, като осигури нормалната работа на рафинерията в Бургас, вместо да „открадне бизнеса на „Лукойл“, за да го даде на Пеевски или да угоди на Ивайло Мирчев“.

Костадинов напомни, че подобни санкции са били наложени и от Великобритания седмица по-рано, но тя е направила изключение за Германия.

По-рано днес, парламентът прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, в които продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл“ в България ще става само след решение на Министерския съвет и при положителен доклад на Държавна агенция „Национална сигурност“.

По-конкретно с промените се предвижда Държавна агенция „Национална сигурност“ да извършва предварително проучване и да предоставя писмено становище преди извършване на разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай“ ООД, както и с дружествени права, дялове или акции в други юридически лица в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на Република България или на територията на трета държава, собственост на Лукойл ОАО, Русия или свързани с него лица.

Предвижда се разпоредителните сделки да се извършват след решение на Министерския съвет при положително становище от ДАНС, а сделките, извършени без решение на правителството, да са нищожни.

Вносители на законопроекта са депутати от ГЕРБ, „Ново начало“,“ „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ – Делян Добрев, Станислав Анастасов, Иван Ибришимов и Павела Митова.

