Европейският съюз подготвя санкции срещу „Лукойл“

Европейският съюз проучва варианти за прекъсване на връзките с петролната компания „Лукойл“, съобщава Politico, позовавайки се на високопоставен служител на Евросъюза. Той е съобщил, че Брюксел в момента работи по забрана за транзакции с руската компания.

Според източника на изданието, петролната компания поддържа голямо присъствие в Европа. Рафинериите ѝ се намират в България и Румъния, а бензиностанциите на „Лукойл“ са разположени по целия континент. „Трябва да намерим начин да се откъснем от тези неща, преди да можем да наложим напълно санкции“, каза източникът пред Politico.

Съединените щати вече наложиха санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ тази седмица.

Министерството на финансите на САЩ разреши финансови транзакции с руски компании до 21 ноември, за да се довършат започнатите операции.

Тези мерки увеличават натиска върху руския енергиен сектор поради „липсата на сериозен ангажимент на Русия към мирния процес“ в конфликта в Украйна.

Руската мултинационална енергийна корпорация, с централен офис в Москва, е специализирана в бизнеса с добив, производство, транспорт и продажба на петрол, природен газ, петролни продукти и електроенергия.