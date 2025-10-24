РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Европейският съюз подготвя санкции срещу „Лукойл“

Бензиностанция "Лукойл "

Европейският съюз проучва варианти за прекъсване на връзките с петролната компания „Лукойл“, съобщава Politico, позовавайки се на високопоставен служител на Евросъюза. Той е съобщил, че Брюксел в момента работи по забрана за транзакции с руската компания.

Според източника на изданието, петролната компания поддържа голямо присъствие в Европа. Рафинериите ѝ се намират в България и Румъния, а бензиностанциите на „Лукойл“ са разположени по целия континент. „Трябва да намерим начин да се откъснем от тези неща, преди да можем да наложим напълно санкции“, каза източникът пред Politico.

Съединените щати вече наложиха санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ тази седмица.

Министерството на финансите на САЩ разреши финансови транзакции с руски компании до 21 ноември, за да се довършат започнатите операции. 

Тези мерки увеличават натиска върху руския енергиен сектор поради „липсата на сериозен ангажимент на Русия към мирния процес“ в конфликта в Украйна.

Руската мултинационална енергийна корпорация, с централен офис в Москва, е специализирана в бизнеса с добив, производство, транспорт и продажба на петрол, природен газ, петролни продукти и електроенергия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени